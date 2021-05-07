Новосибирские общественники намерены добиться компенсации за семейное образование

Новосибирские общественники пытаются добиться компенсации за семейное образование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родительская общественность Новосибирска намерена добиться компенсации для родителей, чьи дети получают семейное образование. Известно, в некоторых российских регионах такая практика уже действует, однако она не закреплена на федеральном уровне, в связи с чем эти выплаты не предусмотрены законом. Чтобы получать компенсацию, сибиряки обратились к уполномоченной по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко.

Как пояснил представитель общественной организации «Вектор» Андрей Андреев изданию «ЧС-ИНФО», такие выплаты — значимая поддержка для родителей. Кроме того, компенсация может защитить самих детей. Это связано с тем, что при оформлении и получении выплат нужно посещать школу, к которой прикреплен ученик. Таким образом ученики не пропадают из вида, а в школе могут опосредованно контролировать образовательный процесс.

В свою очередь Надежда Болтенко ответила на обращение родителей. Она отметила, что сейчас в Новосибирской области выросла потребность в семейном образовании. По ее данным, на таком формате обучения находится 1451 ребенок. Уполномоченная подчеркнула, что вопрос получения компенсации — актуальный.

Надежда Болтенко сообщила, что в апреле 2021 года в региональном правительстве прошел круглый стол на тему: «Семейное образование: актуальность, перспективы, риски и возможности» при участии представителей органов государственной власти региона, общественных организаций и педагогических работников.

— В связи с увеличением числа обучающихся в форме семейного образования в нашем регионе, на заседании комиссии было принято решение изучить опыт других стран и подготовить предложения для рассмотрения вопроса выплаты компенсаций в адрес аппарата Общественной палаты Новосибирской области, — говорится в ответе уполномоченной.

Надежда Болтенко написала, что компенсация затрат на семейное образование должна быть закреплена на федеральном уровне, в целях исключения выявленных разночтений и разногласий в данном вопросе.

— Родителям, которые переводят детей на семейное обучение нужно понимать, что в этом вопросе на первое место должна вставать не компенсация затрат, а то, насколько такое образование будет качественным, полным и всесторонним для ребенка, — отметила уполномоченная.

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