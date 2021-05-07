В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались три пенсионерки

В Новосибирске от коронавируса скончались три пенсионерки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В пятницу, 7 мая, стало известно, что еще трое жителей Новосибирской области умерли от коронавируса. Все они — пожилые женщины. Об этом сообщили в оперативном штабе правительства региона.
— Скончались еще три женщины в возрасте 70, 80 и 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 780 человек, — говорится в официальном сообщении.
Также известно, что на сегодняшний день в реанимации находятся 38 человек. Из них — 3 пациента не могут самостоятельно дышать и подключены к ИВЛ.
Как уточнили в оперштабе, за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 69 сибиряков. Так, с начала вспышки опасный диагноз выявили у 41 621 человека, в том числе у 2525 детей. Также известно, что 38 004 жителей Новосибирской области выздоровели.
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