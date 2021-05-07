Сибирячка, решившая отомстить мужу, сдала его судебным приставам

Жена сдала мужа судебным приставам в Новосибирске. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Новосибирска не выполнял кредитные обязательства и задолжал банку 345 тысяч рублей. Судебные приставы, искавшие должника, узнали о местонахождении мужчины от его супруги. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области накануне, 6 мая.

— Приставы пришли по месту проживания должника. Однако того дома не оказалось. Его жена, решившая отомстить мужу за то, что тот отправился с друзьями в сауну, рассказала исполнителям, где он находится: она назвала точный адрес заведения, — уточнили в ведомстве.

Приставы выехали на место, где расслаблялся должник, и арестовали его машину «Хонду», стоимостью 350 тысяч рублей. Такая мера повлияла на сибиряка: сразу после ареста автомобиля мужчина возобновил кредитные платежи.

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