«Я только за сигаретами отошел»: новосибирец сжигал картон и случайно спалил два дачных домика

В Академгородске мужчина решил сжечь ненужный картон, но случайно устроил пожар и спалил несколько дачных домов. Фото: предоставлено Александром

Днем 6 мая в Академгородке мужчина решил сжечь ненужный картон, но случайно устроил пожар и спалил несколько дачных домов. Местные жители пытались потушить огонь своими силами, но на место все-таки прибыли пожарные.

Пламя начало быстро распространяться по сухой траве. Фото: предоставлено Александром

— В нашем общем чате поселка кто-то написал, что видит горящую траву и бегающего вокруг нее мужчину с ведром, который уверяет, что все под контролем. И вообще, он мол жег картон, только за сигаретами отошел и не имеет понятия, как все так могло разгореться. А к тому моменту пылала трава вокруг, и огонь уже подобрался к дачным домам, — рассказал КП-Новосибирск местный житель Александр. — Пришлось бросать свои занятия и идти смотреть, что там происходит, ибо дым к тому моменту уже было видно издалека.

Поселок быстро заволокло дымом. Фото: предоставлено Александром

Местные жители пытались тушить огонь своими силами, но поскольку поливочную воду в поселке еще не включили, особых успехов их попытки не приносили. К тому моменту пламя охватило уже две постройки.

— Мы перелезли через горящий забор, чтобы проверить, нет ли там газовых баллонов. Их там, к счастью, не было. Попутно спасли еще чью-то собаку, которая в панике металась вдоль забора и всеми силами пытались тушить огонь. Дома там уже вовсю горели, пламя подбиралось к соснам у дороги. Но, к счастью, скоро подъехали пожарные, — пояснил Александр. — А инициатор всего этого действа, как я понимаю, поняв, что тут и без него справятся, спокойно отправился домой, заниматься своими делами.

Пламя добралось и до дачных домиков. Фото: предоставлено Александром

Пожарным удалось потушить горящие дома. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. По словам очевидцев, выгорела площадь около гектара.

В областном МЧС напоминают, что в регионе сохраняется высокая пожароопасность. На всей территории области с 30 апреля 2021 года действует особый противопожарный режим, в период которого запрещается разведение костров и сжигание мусора. Всего с начала мая 2021 года в регионе зарегистрировано 637 пожаров, из них 537 — горение травы и мусора.

На место прибыли пожарные. Фото: предоставлено Александром

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.