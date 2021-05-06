В Академгородке у строительного магазина заметили столб дыма: на месте работали пожарные

В Академгородке загорелся склад строительного магазина на улице Кутателадзе. Фото: "АСТ-54"

В Академгородке загорелась постройка, рядом со складом строительного магазина на улице Кутателадзе. Возгорание случилось вечером 6 мая. Снимки с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что от супермаркета поднимаются внушительные клубы серого дыма.

— В 16:04 пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о возгорании в пристройке к складскому строению по улице Кутателадзе в Советском районе. Первые пожарные расчеты прибыли на место вызова уже спустя пять минут, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Установлено, что горело сооружение ангарного типа, отдельно стоящее от двухэтажного складского здания. Восемь минут потребовалось сотрудникам МЧС России, чтобы локализовать возгорание и не допустить распространение огня. Еще через пять минут пожарные ликвидировали открытое горение.

Сейчас пожарные продолжают работать на месте, они проводят проливку и разбор обгоревших конструкций. В результате произошедшего никто не пострадал. По предварительной информации, площадь пожара составила 30 квадратных метров.

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