В Новосибирске от коронавируса умер 46-летний мужчина

В четверг, 6 мая, стало известно, что еще пять жителей Новосибирской области стали жертвами коронавируса. Подробности об умерших рассказали в региональном оперштабе.

- Еще пять пациентов с ранее подтвержденным COVID-19 скончались. Среди умерших - две женщины в возрасте 71 и 83 лет, а также трое мужчин: 82, 66 и 46 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 777 человек, - говорится в официальном сообщении оперштаба.

На сегодняшний день в реанимации находятся 48 пациентов. Четверо из них подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.

Известно, что за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 73 сибиряков. Так, с начала вспышки COVID-19 диагностировали уже у 41 552 человека, в том числе у 2520 детей. Из хороших новостей – уже 37 946 жителей Новосибирской области выздоровели.

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