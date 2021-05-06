Сибиряк спас девятилетнего мальчика на пожаре в частном доме: ребенок в реанимации

В городе Искитим Новосибирской области вспыхнул частный жилой дом. В огне едва не погиб девятилетний мальчик: его спас сосед, живущий напротив. Подробности о ЧП, которое случилось накануне, 5 мая, рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

- Житель Искитима, Александр Киркин, увидел, что из ограды деревянного дома напротив идет дым. В этот же момент, на пульт дежурного стали поступать сообщения от очевидцев о крупном пожаре. Не раздумывая, сосед помчался на место ЧП, где в тот момент хозяйка дома, стоявшая на улице, умоляла спасти ее малыша. Мужчина бросился на помощь через густой черный дым. Двигаясь на ощупь, он нашел мальчика и вытащил его на веранду, - уточнили в ведомстве.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, ликвидировали открытый огонь через восемь минут. Также сотрудникам МЧС удалось защитить от пламени соседние дома. Примерно полтора часа понадобилось пожарным для предотвращения повторного возгорания. По данным ведомства, общая площадь пожара составила 36 квадратных метров.

В результате ЧП 9-летний мальчик серьезно пострадал: он получил тяжелые ожоги. Ребенка доставили в больницу, где госпитализировали в реанимацию. Сейчас жизнь мальчика пытаются спасти врачи.

Что стало причиной крупного возгорания, установят специалисты. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС.

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