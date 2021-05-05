«Выехала на встречку»: под Новосибирском иномарка столкнулись с фурой

В Болотинском районе Новосибирской области столкнулись иномарка и фура. Фото: Кадр из видео\ "АСТ-54"

В Болотинском районе Новосибирской области столкнулись иномарка и фура. По словам очевидцев, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения.

— На автодороге Р-255, неподалеку от поворота на Светлую поляну, столкнулись седан Subaru Legacy и фура Scania, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Судя по кадрам, присланным подписчиком, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где и произошло ДТП.

На кадрах видеоролика, снятого очевидцами, видно, что передняя часть легкового автомобиля сильно повреждена. Заметно также, что в машине сработали подушки безопасности.

В Госавтоинспекции по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что в аварии, к счастью, никто не пострадал и она была оформлена как ДТП с материальным ущербом.

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