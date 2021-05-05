Новосибирцы заметили на улице мужчину с военным снарядом

На месте работала полиция. Фото: Влад КОМЯКОВ

Утром, 5 мая, сотрудники одного из складов в Калининском районе Новосибирска заметили мужчину, который тащил по земле военный снаряд. Обеспокоенные сибиряки вызвали полицию.

— Сообщение от местного жителя об обнаружении у дома по улице Богдана Хмельницкого подозрительного предмета в полицию поступило около половины девятого утра, — сообщили КП-Новосибирск В ГУ МВД по Новосибирской области. — На место сразу же выехала следственно-оперативная группа полиции.

Прибывшие на место силовики оцепили территорию и вызвали на место взрывотехников. Однако, как оказалось, причин для беспокойства не было — снаряд оказался пустым и никакой опасности для окружающих не представлял. Его передали специалистам для проведения экспертизы.

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