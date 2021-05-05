В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли четыре человека: самому старшему из них было 92 года

Еще 4 пациента умерли от коронавируса в НСО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 5 мая, стало известно что от коронавируса скончались еще 4 жителя Новосибирской области. Подробности о новых жертвах заболевания рассказали в оперштабе областного правительства.

— Скончались еще четыре пациента с ранее подтвержденным COVID-19. Среди них — женщина в возрасте 66 лет и мужчины в возрасте 92, 73 и 66 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 772 человека, — говорится в официальном сообщении.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 49 пациентов. Из них — 6 человек подключены к ИВЛ из-за проблем с дыхательной системой.

Всего за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 78 сибиряков. Так, с начала вспышки, COVID-19 подтвердился уже у 41 479 человек, среди них — 2 513 детей. При этом 37 897 пациентов справились с болезнью с начала пандемии.

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