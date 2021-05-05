Умер Дмитрий Алексеев — зампредседателя ветеранов СОБР Новосибирской области. Фото: "Курьер. Среда. Бердск".

В среду, 5 мая, стало известно о смерти Дмитрия Алексеева — зампредседателя ветеранов СОБР Новосибирской области. Он скоропостижно скончался во вторник, 4 мая. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Накануне ему стало плохо: вызвали «скорую», однако усилия врачей не помогли — Дмитрий Юрьевич скончался. Точная причина смерти будет известна позже, — уточнил источник.

Известно, что Дмитрий Алексеев ушел из жизни в возрасте 50 лет. Он всего месяц не дожил до своего дня рождения: 5 июня ему исполнился бы 51 год. Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Юрьевича.

Известно, что Дмитрий Алексеев родился в поселке Сузун в 1970 году, затем переехал в поселок Элитный. В 1994 году он вошел в состав новосибирского ОВД. Кроме того, он принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. В 1995 году он перешел в кинологическую службу, приняв предложение от МВД.

В период с 2011 по 2015 годы он возглавлял бердскую АТИ. Также в 2015 году выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Бердска.

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