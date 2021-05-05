Школьники подхватили эстафету у поколения фронтовиков

Самым ярким моментом мероприятия стала торжественная церемония передачи символического знака – «Пламени эстафеты патриотизма».

Уже пять лет новосибирцы участвуют в общегородской акции «Эстафета патриотизма поколений». За это время к эстафете присоединились более 400 тысяч человек, было проведено более 11 тысяч патриотических мероприятий. Важность акции подчеркнул мэр Анатолий Локоть:

- Эстафета патриотизма поколений – инициатива городского совета ветеранов. Это последний наказ непосредственных участников военных действий ныне живущим, прежде всего, молодёжи: беречь нашу Родину, историю, природу, наш народ. Эстафета длилась четыре года – ровно столько, сколько шла Великая Отечественная война, и вылилась в мощное патриотическое движение, в которое были вовлечены и трудовые коллективы, и школьники, и молодёжь. Получилось здорово. Ветераны говорят, что останавливать проект нельзя, он должен продолжаться. Мы поддерживаем это решение, – отметил мэр Анатолий Локоть.

Напомним, акция «Эстафета патриотизма поколений» впервые стартовала в Новосибирске 22 июня 2016 года в рамках I Форума Мира. Основная идея – сохранить и передать память о подвиге участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, их славные традиции подрастающему поколению. В патриотическую работу включились предприниматели, ведомственные подразделения, городские учреждения.

- Проект «Эстафета патриотизма поколений» в Новосибирске удался. Он получился ярким, масштабным. Он полностью оправдывает своё название, потому что в нём участвовали все поколения, которые сегодня живут в Новосибирске и Новосибирской области. А самое главное – есть уверенность, что эта эстафета не завершится, и сколько будет ещё подрастающих поколений патриотов, столько мы из рук в руки будем эстафету памяти, которая будет защищать нашу историю, - уверен губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В этом году самым ярким моментом мероприятия стала торжественная церемония передачи символического знака – «Пламени эстафеты патриотизма» – юному поколению новосибирцев. Её провёл председатель городского совета ветеранов и тружеников тыла Владимир Полещук:

- Мы сделали всё возможное, чтобы доказать своим друзьям и недругам, что сибиряки всегда были патриотами и во всех последующих поколениях ими останутся. Сегодня мы от имени живых участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, их детей и внуков передаём эстафету Памяти юному поколению новосибирцев.