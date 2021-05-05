Сибиряк задолжал 70 тысяч рублей из-за друга-нарушителя на Mercedes-Benz. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Маслянинского района Новосибирской области задолжал 70 тысяч рублей. Выяснилось, что на автомобиле Mercedes-Benz, который по документам принадлежит мужчине, более 80 раз нарушили ПДД. Однако сам сибиряк удивился, узнав о внушительном долге. Об этом рассказали в УФССП по Новосибирской области в среду, 5 мая.

— Судебные приставы долго не могли найти злостного нарушителя. У них были данные, что он сменил место жительства, переехав в Новосибирск. В отношении должника ввели ряд ограничений: наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем, арестовали его банковские счета, а также ограничили ему выезд за границу РФ. Однако, когда приставы все же нашли мужчину, он рассказал, что отношения к штрафам не имеет. По его словам на «Мерседесе» передвигается его друг, которые нарушает ПДД, — уточнили в ведомстве.

Однако приставы сообщили мужчине, что так как по документам «Мерседес» — его собственность, оплата штрафов лежит на нем. В свою очередь должник пообещал в кратчайшие сроки решить ситуацию.

По информации УФССП, через несколько дней задолженность была погашена в полном объеме.

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