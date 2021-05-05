Под Новосибирском мужчина с топором напал на девушку-продавца. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тогучине в полицию обратилась 22-летняя продавец одного из магазинов и заявила, что на нее напал неизвестный. По словам девушки, злоумышленник, угрожая ей топором, украл из торговой точки деньги, бутылку водки и скрылся. Известно, что инцидент произошел 2 мая в магазине на улице Коммунистическая.

— Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый за убийство и разбой местный житель, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящий момент решается вопрос об избрании сибиряку меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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