«Проверил, а он мертвый и холодный»: охранник нашел тело мужчины в СНТ под Новосибирском

Под Новосибирском в СНТ нашли тело мужчины. На месте работают следователи. Фото: предоставлено Ольгой Петровой.

В среду, 5 мая, в СНТ «Ранетка» на станции Юбилейная нашли тело мужчины. Его увидел охранник садового общества во время обхода. Об этом рассказала жительница Новосибирска Ольга Петрова.

— Его нашли утром. Охранник вышел на обход и на главной дороге садового общества заметил мужчину. Сначала подумал, что он пьяный лежит, затем проверил, а он мертвый и холодный. На вид умершему около 50 лет. Вызвал полицию, — уточнила КП-Новосибирск сибирячка.

В настоящий момент на месте, где нашли тело, работают полицейские и следователи. В региональном Следственном комитете пока не прокомментировали информацию о случившемся. Подробности уточняются.

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