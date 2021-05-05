В Новосибирске водитель «Тойоты» сбил 19-летнего велосипедиста

В Новосибирске водитель "Тойоты" сбил велосипедиста. Фото: ГИБДД по НСО.

В Центральном районе Новосибирска водитель «Тойоты» сбил велосипедиста. Подробности об аварии, случившейся во вторник, 4 мая, рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— ДТП произошло в 16.05. 30-летний водитель автомобиля «Тойота Пробокс» двигался по улице Красный проспект со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Достоевского и у дома № 70 сбил велосипедиста, — уточнили в ведомстве.

По данным ГИБДД, в момент аварии велосипедист переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда 19-летний парень получил травмы. На кадрах с места аварии, опубликованных ГИБДД, видно, что от удара лобовое стекло «Тойоты» треснуло.

В настоящий момент в обстоятельствах аварии разбираются полицейские. Отметим, что согласно ПДД, велосипедист может пересекать пешеходный переход только сойдя с транспорта и ведя его рядом.

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