Новосибирские спасатели показали, как сняли с пальца 16-летнего подростка подшипник

Новосибирский подросток надел на палец подшипник и застрял. Фото: служба спасения МАСС.

Помощь спасателей понадобилась юному новосибирцу: 16-летний парень надел на безымянный палец вместо кольца подшипник и не смог снять его самостоятельно. Молодой человек обратился в службу МАСС накануне вечером, 4 мая.

— Подросток не смог снять оригинальное украшение сам, так как его палец опух. Спасатели осмотрели руку молодого человека, чтобы понять, как действовать. Перепиливать прочный металл было бы долго. Спасатели попробовали снять кольцо с помощью нитки. К счастью, это получилось, так как палец еще не успел сильно опухнуть, — рассказали в службе спасения МАСС.

Известно, что спасатели оперативно справились с задачей. Вся работа заняла примерно 10 минут. Медицинская помощь парню не потребовалась.

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