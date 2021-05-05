«Он ударился и упал»: сибиряки спасли ястреба, повредившего крыло

Сибиряки спасли ястреба, повредившего крыло. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Жители села Толмачево спасли от гибели ястреба, который повредил крыло. Неравнодушные очевидцы не бросили пернатого на произвол судьбы, оказав ему необходимую помощь. Об инциденте, случившемся накануне, 4 мая, КП-Новосибирск рассказала жительница села, которая нашла раненую птицу.

— Он ударился об окно нашего дома и упал: я и муж нашли его лежащим на земле с вывернутым крылом. Мы сразу же решили помочь пернатому. Просто так к ястребу не подойдешь: пока муж пытался его взять, чтобы отнести в теплицу, он ему разодрал руки до крови. Затем мы связались с зоопарком, но там нам не смогли помочь. После рассказали о находке знакомой, она опубликовала информацию о птице в соцсетях, где неравнодушные новосибирцы посоветовали обратиться в Центр реабилитации птиц. Знакомая передала нам адрес организации, куда мы и отвезли раненого ястреба, — рассказала изданию сибирячки.

Сотрудница Центра сообщила сибирякам, что птицу обследуют и окажут ей необходимую помощь. В настоящий момент, по словам сибирячки, прогнозы на будущее у пернатого хищника — благоприятные.

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