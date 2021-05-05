Пробки в Новосибирске на утро 5 мая 2021 года достигли 4 баллов.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Пробки в Новосибирске на утро 5 мая 2021 года: сложно проехать по улице Сибиряков-Гвардейцев — здесь образовался затор. Также затруднено движение по Советскому шоссе. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки наблюдаются на улицах Троллейная, Котовского, Блюхера и Новогодняя. Затруднено движение по улице Станционная. Также сложно проехать в сторону правого берега — на Октябрьском мосту образовался затор.
На правом берегу Новосибирска в пробке стоят водители на улице Большевистская — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Заторы образовались на улицах Добролюбова, Зыряновская, Гурьевская и Кирова. Кроме того, движение затруднено по улице Сакко и Ванцетти.
По информации «2ГИС», уровень пробок в городе на утро среды, 5 мая, достиг 4 баллов.
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