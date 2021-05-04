«Их нашли на снегу в парке»: новосибирские волонтеры спасают бельчат, выпавших из гнезда

Новосибирские волонтеры спасают бельчат, выпавших из гнезда. Фото: ЦРДЖ

Новосибирские волонтеры спасают бельчат, выпавших из гнезда. Двух истощенных малышей нашли лежащими на снегу прохожие, которые и передали их зоозащитникам.

— Такие бельчата попадают к нам, начиная примерно с февраля, и могут попадать по август. Практически все они — «потеряны» и не возвращены матерью-белкой домой. Иногда мать переносит малышей с места на место, иногда бельчата сами пробуют выйти из гнезда — да слишком малы для этого. В прошлом году многие рано выбирались из гнезд из-за раннего потепления. Их ушибленных, иной раз истощенных и обезвоженных, слабеньких, с блошками, передают нам для восстановления и выкармливания. Этих бельчат тоже принесли прохожие — их заметили лежащими на снегу в Заельцовском парке, — рассказала КП-Новосибирск координатор Центра реабилитации диких животных (ЦРХП НСО) Алиса Богомолова.

На момент поступления в центр бельчатам было примерно 1,5 месяцев. Волонтеры выкармливают малышей специальным заменителем молока для котят и щенков, а также занимаются их лечением. Когда бельчата немного подрастут, их переведут в уличный вольер, а еще через какое-то время — выпустят на волю. Пока зоозащитники предполагают, что сделать это можно будет не раньше июня.

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