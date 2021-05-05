Погода в Новосибирске на 5 мая 2021 года: что обещают синоптики

Столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 5 мая 2021 года обещает быть жаркой, как летом. Такой прогноз дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем 5 мая будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +17...+19 градусов, к вечеру опустится до +5...+7 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 14 метров в секунду, — сообщают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем столбики термометров поднимутся до +16...+19 градусов. К вечеру станет более прохладно. Термометры покажут +9...+13 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферно давление составит 748-755 миллиметров ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.