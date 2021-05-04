Строители новой ледовой арены не сбавляют темпы работ в период майских праздников

В новом ледовом дворце спорта пройдут игры Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой-2023. Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провел выездное рабочее совещание на стройплощадке многофункциональной ледовой арены. Темп работ на важном спортивном объекте не сбавляют даже в выходные и в период майских праздников.

Напомним, что ранее по поручению региональных властей был скорректирован график работ на объекте — чтобы компенсировать отставания, которые возникли в прошлом пандемийном году. Сегодня темпы выросли, а работы на объекте одновременно идут сразу по нескольким направлениям: от монтажа вентиляции и электропроводки до установки металлический ферм перекрытия.

Как доложил Губернатору директор по строительству Денис Синюк, одновременно ведутся монолитные работы, устройство перегородок, прокладываются инженерные коммуникации: отопление, водоснабжение, вентиляция, дымоудаление, электрические сети. Идет подготовка к остеклению фасадов. В частности, проведена 3D-съемка всего объекта, геодезисты выносят точки анкерных креплений, в дальнейшем подрядчик по опорным точкам сможет приступить к остеклению. Сделать это планируется уже в июне.

Согласно графику, работы по закрытию теплового контура планируется завершить не позднее 1 октября. Это позволит в зимний период 2021-2022 выполнить монтаж внутренних инженерных систем, продолжить монтаж оборудования и приступить к отделочным работам. В соответствии с контрактом завершить объект и ввести его в эксплуатацию планируют уже в августе 2022 года. В новом ледовом дворце спорта пройдут игры Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой-2023.

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