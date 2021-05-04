Сибирячка ударила мужа ножом, приревновав его к коллеге

В Новосибирске 42-летнюю женщину обвиняют в убийстве мужа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 42-летнюю женщину обвиняют в убийстве мужа. Она приревновала супруга к его коллеге по работе.

— По данным следствия, 11 ноября 2020 года обвиняемая, в ходе ссоры со своим супругом несколько раз ударила его ножом в область груди и рук, а потом сама же вызвала ему скорую помощь. По дороге в больницу мужчина скончался от полученных травм, — пояснили в областном Следственном комитете. — Конфликт между супругами произошел на почве ревности. Мужчина оказывал знаки внимания своей коллеге по работе. Устав от навязчивого поклонника, она рассказала обо всем его супруге, отправив ей на мобильный телефон переписку с сибиряком. Узнав обо всем, разъяренная женщина начала предъявлять претензии мужу супругу, что и привело к ссоре с печальным итогом.

Сейчас сибирячку обвиняют в убийстве по статье 105 УК РФ. Следователи собрали достаточно доказательств и ее уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.

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