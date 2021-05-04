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Происшествия4 мая 2021 14:13

Новосибирец забил насмерть своего коллегу из-за подозрений в краже кошелька

Теперь его будут судить
Галина СИМОНОВА
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Новосибирец до смерти избил своего друга, за то, что тот, якобы, украл его вещи.

Новосибирец до смерти избил своего друга, за то, что тот, якобы, украл его вещи.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новосибирец до смерти избил своего друга, за то, что тот, якобы, украл его вещи. Силовики смогли быстро найти сибиряка, поскольку инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

— По данным следствия, 12 февраля 2021 года в больнице скончался 56-летний мужчина, госпитализированный утром 9 февраля со стройки, расположенной возле ТРЦ «Гигант» в Советском районе. Причиной смерти явилась обширная открытая черепно-мозговая травма, — пояснили в областном следственном комитете.

Следователи начали проверку, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Правоохранители выяснили, как мужчина получил эти травмы, и установили личность подозреваемого.

— Следствием установлено, что в ночь на 9 февраля 202132-летний водитель мини-погрузчика и 56-летний сторож вместе выпивали на стройке. В один момент, бульдозерист обнаружил, что у него пропали кошелек и документы. Парень посчитал, что их украл его товарищ. Сибиряк начал избивать сторожа — это продолжалось около часа. Мужчина отходил от него, оставляя лежать на холодном снегу, затем возвращался и продолжал наносить удары, требуя вернуть его вещи, — пояснили в Следственном комитете по Новосибирской области. — После этого мужчина оттащил сторожа в вагончик-бытовку, где продолжил избивать последнего. На просьбу потерпевшего дать попить воды, обвиняемый подал ему банку с краской. Сторож облил ею свое лицо, а молодой человек снял это на свой мобильник, высмеивая потерпевшего и оскорбляя его.

Силовики провели обыск дома у подозреваемого и задержали его. Мужчину обвиняют в убийстве по статье 105 УК РФ, сейчас его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в суд.

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