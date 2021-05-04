Пробки в Новосибирске на вечер 4 мая 2021 года: в городе свободные дороги

Водителям придется долго стоять на улице Ипполдромская.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Пробки в Новосибирске на вечер 4 мая 2021 года достигли 4 баллов. Как сообщает сервис «2GIS» затор образовался на улице Большевстская.
— Небольшая пробка собралась на улице Добролюбова и Ипподромском шоссе. Так же автомобилистам придется постоять в пробке на Гусинобродском шоссе до самого новосибирского автовокзала, — говорится в приложении «2GIS».
На левом берегу зато образовался на улице Большая. Он начинается от Колыванского кольца. Небольшая пробка ждет водителей на улице Станционная и площади Энергетиков. Так же автомобилистам придется долго стоят на улице Бетонный переезд.
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