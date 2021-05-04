Под Новосибирском школьница пыталась покончить с собой после двойки по географии.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Карасукском районе Новосибирской области 15-летняя девочка пыталась покончить с собой после того, как получила двойку по географии. Юную жительницу села Ярок вовремя доставили в больницу. Об инциденте, который произошел 30 апреля, КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— Врачи оказали ребенку необходимую помощь, — уточнил источник.
В настоящий момент жизни девочки ничего не угрожает. Известно, что ранее восьмиклассница не состояла на учете в ПДН.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Советском районе Новосибирска пыталась покончить с собой 14-летняя девочка. Это произошло перед экзаменом по английскому языку. К счастью, врачи спасли школьницу.
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