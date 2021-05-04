«До +28!»: в Новосибирской области ожидается кратковременное потепление

В Новосибирске ожидается кратковременное потепление. Фото: Даба ДАБАЕВ

Во вторник, 4 мая, стало известно, что в Новосибирской области ожидается резкое повышение температуры: в регион придет настоящая жара. В некоторых районах области воздух прогреется до +28 градусов. Однако повышение температуры будет кратковременным. Кроме того, в ближайшие дни в регионе ожидается сильный ветер: его порывы достигнут 17 метров в секунду. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Западно-сибирском гидрометцентре.

— Начиная с завтрашнего дня, 5 мая, на нашу территорию будут поступать южные и юго-восточные потоки с районов Средней Азии и Казахстана. 5 и 6 мая будет без осадков по области и в городе. Порывы ветра достигнут 16-17 метров в секунду. 5 мая ожидается до +25 градусов тепла, а 6 мая будет самый теплый день — воздух прогреется до +28 градусов, — сообщила изданию начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Летняя жара продержится недолго — уже 7 мая в регионе похолодает. В этот день ожидается прохождение холодного фронта, в связи с чем начнутся осадки: дожди с грозами, ветер усилится до 20 метров в секунду и изменит направление с юго-восточного на северо-западный. Температуры понизятся: днем ожидается 17-22, по северо-западу региона — до 15 градусов.

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