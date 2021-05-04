В Новосибирской области открыли навигацию на реке Обь. Фото: правительство НСО.

В Новосибирской области открыли летний туристический сезон и навигацию по Оби. В честь этого события 1 мая в столице Сибири состоялось выездное мероприятие для прессы, в ходе которого власти рассказали о пассажирских и туристических маршрутах, действующих на Оби. Об этом во вторник, 4 мая, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин, в этом году навигация открылась своевременно, в отличие от 2020 года. Тогда задержка была связана с ограничениями по коронавирусу. В этом сезоне представители министерства транспорта и дорожного хозяйства проводят серьезные профилактические мероприятия, которые направлены на агитацию пассажиров к применению средств индивидуальной защиты.

— На маршруте «Новосибирск-Седова Заимка» в приоритете — перевозка пенсионеров и пользователей дачных обществ, поэтому на данной линии действуют льготы, — отметил Вячеслав Невежин. — Впервые в текущем году мы реализовали возможность использования социальной карты для фиксации проезда льготной категории пассажиров на водном транспорте, — добавил он.

Известно также, что каждый год региональное правительство поддерживает компании, осуществляющие льготные перевозки. Так, власти оплачивают около 3,5 миллионов рублей за проезд льготных категорий пассажиров.

Как отметил директор по технической части «Речфлота» Сергей Коненко, маршруты речного транспорта — мобильны и удобны. Так, сибирякам удобнее именно на них добираться до некоторых населенных пунктов.

— На речном транспорте добираться до поселка Седова Заимка гораздо быстрее, чем на автомобильном транспорте, в связи с чем граждане предпочитают речные перевозки. Три часа двадцать минут длится путешествие от Новосибирска до п. Седова Заимка, по ходу движения судно совершает несколько остановок, — отметил Коненко.

Также в пресс-службе правительства напомнили, что Обь — одна из главных достопримечательностей региона. На территории Обского водохранилища организованы 10 туристических маршрутов. Самые популярные из них — это «Шесть мостов», а также «Мистическая Бердь». По информации ведомства, каждый год экскурсионные линии посещает более пятнадцати тысяч человек.

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