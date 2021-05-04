Мужчина, лежащий в овраге, напугал новосибирцев: они вызвали спасателей

Новосибирцев напугал мужчина, неподвижно лежащий в овраге. Фото: служба спасения МАСС.

Жители улицы Выборная в Октябрьском районе Новосибирска заметили лежащего в овраге мужчину. Сибиряк был неподвижен и не подавал признаков жизни. Обеспокоенные горожане вызвали на место спасателей. Подробности об инциденте, случившемся вечером 3 мая, рассказали в службе спасения МАСС.

— На разведку информации выехал экипаж спасателей. Специалисты, прибывшие на место, осмотрели овраг и действительно нашли там мужчину средних лет. Он был в сильном алкогольном опьянении. Сибиряк просто спал. На лотковых носилках мужчину вынесли до дороги и передали для осмотра медикам, — уточнили в службе спасения.

Спасатели призвали новосибирцев поберечь свое здоровье и отмечать майские праздники культурнее. В противном случае, каждый может оказаться на месте мужчины из оврага.

Кроме того, в МАСС напомнили, если вы стали очевидцем ЧП или сами попали в беду, звоните по телефонам: 112, 231-06-49.

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