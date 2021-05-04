Пожарные спасли семь человек из горящей многоэтажки в Новосибирске

Пожарные спасли 7 человек при пожаре в многоэтажке в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В Советском районе Новосибирска загорелась квартира в доме на улице Арбузова. На месте ЧП, которое произошло вечером, 3 мая, работали пожарные расчеты. Подробности о случившемся рассказали в региональном ГУ МЧС.

— Вызов на место ЧП поступил в 18:35. Пожарные, прибывшие на место возгорания, при помощи специальных устройств спасли 7 человек с верхних этажей дома. Открытое горение ликвидировали уже в 18:52, а полностью потушить пожар в многоэтажке огнеборцам удалось в 19:55, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате случившегося огонь повредил домашние вещи и мебель в одной из комнат. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

Как уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области, в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Что стало причиной возгорания, установят специалисты.

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