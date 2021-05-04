«Слезно попросили прокатиться»: в Новосибирске двое подростков угнали дорогие велосипеды у сверстников

Два подростка угнали велосипеды у сверстников. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске со двора дома № 22 по улице Учительская угнали два подростковых велосипеда. Со слов очевидцев, их украли мальчики в возрасте 10-12 лет. Ребятам удалось уговорить сверстников дать им прокатиться. После чего юных угонщиков никто не видел. Об инциденте, который произошел вечером 3 мая, в соцсети рассказал отец одного из пострадавших детей.

— По словам сына, к нему и его другу со стороны остановки «Олеко Дундича» подошли двое мальчиков. Один из них был крепкого телосложения. Завязался разговор, после чего эти мальчишки слезно уговорили дать прокатиться и уехали в направлении дома Новая Заря, 25. Один велосипед — моего сына, Rush Hour FS255 черно-красного цвета, второй — его друга марку не знаю, синего цвета, примерно похож на велосипед сына, — написал горожанин в группе «АСТ-54».

Мужчина также указал отличительные черты угнанного велосипеда: треснутое заднее крыло и сбитые ручки по бокам руля.

Подписчиков паблика возмутило случившееся. Они переживают за будущее юных угонщиков.

— Вот этим жукам всего 10-12 лет и уже таким промышляют. Что и кто вырастет из таких!

— Повод отдать ребенка на бокс, чтобы в следующий раз таким жуликам дал отпор, — посоветовали комментаторы.

Все, кому что-то известно о местонахождении угнанных велосипедов просят сообщить по телефону: +7-913-473-91-12.

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