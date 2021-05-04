В Новосибирске столкнулись две иномарки: погиб мужчина

На Красном проспекте в Новосибирске произошло смертельное ДТП. Фото: ГИБДД НСО.

В ночь на вторник, 4 мая, в Заельцовском районе Новосибирска произошла смертельная авария. Здесь, на Красном проспекте, столкнулись две иномарки: «Тойота Камри» и «Киа Рио». Подробности о жутком происшествии рассказали в региональной ГИБДД.

Здесь столкнулись "Тойота Камри" и "Киа Рио".

— в 00:13 водитель 1991 года рождения за рулем «Тойота Камри» двигался по улице Красный проспект, со стороны улицы Писарева, в сторону улицы Кропоткина и в пути следования, вблизи дома 92 по улице Красный проспект столкнулся с автомобилем «Киа Рио», которым управлял водитель 1965 года рождения, ехавший в попутном направлении. После столкновения иномарка «Киа» врезалась в столб, — уточнили в ведомстве.

ДТП стало фатальным для водителя "Кии".

ДТП стало фатальным для водителя «Киа Рио» — 56-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

После столкновения с "Тойотой" "Киа" влетела в столб.

В настоящий момент в полиции устанавливают все обстоятельства случившейся аварии.

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