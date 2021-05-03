Новосибирец врезался в столб на арендованной иномарке

Молодой человек сам выбрался из авто. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирец разбил каршеринговый автомобиль в ночном ДТП. Инцидент произошел в ночь на 3 мая на улице Владимировская: об этом сообщили подписчики «АСТ-54».

— Молодой парень за рулем Volkswagen Polo службы каршеринга не справился с управлением и врезался в столб рядом с домом №35, — сообщили очевидцы.

Мужчина смог сам выбраться из разбитой иномарки. Водитель остался жив, но получил травму: у него шла кровь из носа.

Пользователи соцсетей предположили, что парень был нетрезв:

— Там знак на 40 километров и камера, как можно было не справиться с управлением, — написал пользователь соцсети.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.