Новосибирец врезался в столб на арендованной иномарке

Молодой человек сам выбрался из авто.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Новосибирец разбил каршеринговый автомобиль в ночном ДТП. Инцидент произошел в ночь на 3 мая на улице Владимировская: об этом сообщили подписчики «АСТ-54».
— Молодой парень за рулем Volkswagen Polo службы каршеринга не справился с управлением и врезался в столб рядом с домом №35, — сообщили очевидцы.
Мужчина смог сам выбраться из разбитой иномарки. Водитель остался жив, но получил травму: у него шла кровь из носа.
Пользователи соцсетей предположили, что парень был нетрезв:
— Там знак на 40 километров и камера, как можно было не справиться с управлением, — написал пользователь соцсети.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер