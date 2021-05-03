«Решил повернуть во двор»: мотоциклист устроил ДТП в центре Новосибирска

Мотоциклист оказался в больнице. Фото: отряд пропаганды ГИБДД по Новосибирску

ДТП произошло вечером 3 мая возле дома №69 на Красном проспекте в Новосибирске. 44-летний водители ехал по центральной полосе на Красном проспекте и решил повернуть во двор. По данным отряда пропаганды ГИБДД по Новосибирску, мужчина начал перестраиваться в крайний правый ряд — на полосу для общественного транспорта. Во время маневра водитель не заметил мотоциклиста.

— В результате ДТП пострадал мужчина, который был за рулем мотоцикла. С различными травмами он был доставлен бригадой скорой помощи в больницу, — сообщили в ГИБДД.

На месте работал экипаж ДПС, они выясняют все обстоятельства случившегося. Личность мужчины и характер полученных травм уточняются.

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