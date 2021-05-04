Погода в Новосибирске на 4 мая 2021 года: что обещают синоптики

Днеми будет светить солнце и подует северный ветер.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Погода в Новосибирске на 4 мая 2021 года будет ветреной, но теплой. Такой прогноз дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».
— Днем 4 мая столбики термометров поднимутся до +13...+15 градусов, ближе к вечеру опустятся до +5...+7 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Осадков не ожидается, — обещают метеорологи.
По данным сайта «Яндекс. Погода» днем будет без осадков. Температура воздуха составит +9...+12 градусов, а к вечеру станет прохладно. Термометры покажут всего +4...+6 градусов. Ветер подует северо-западный со скоростью от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750-756 миллиметров ртутного столба.
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