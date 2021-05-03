Сибирячка ударила своего парня ножом в сердце во время ссоры

Девушка поссорилась с молодым человеком и ударила его ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ссора молодой пары в Купино закончилась поножовщиной и больницей. Инцидент произошел утром 3 мая на улице Осипенко.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, 26-летний парень и 25-летняя девушка выпивали, между ними возникла ссора, посыпались оскорбления. Затем девушка схватилась за нож.

— На почве она один раз ударилпарня ножом в область сердца. Бригада «скорой помощи» доставила его в больницу, у него диагностировали проникающее ранение грудной клетки, — сообщили в полиции.

Правоохранители задержали ранее не судимую девушку. В полиции возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия.

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