В Новосибирске от коронавируса умерла 83-летняя пенсионерка

Всего за сутки коронавирусом заболели 72 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество жертв коронавируса в Новосибирской области выросло до 1765 человек. Последние новости об опасной инфекции сообщил оперативный штаб:

— За прошедшие сутки скончались четыре пациента: женщины в возрасте 81 и 83 лет и мужчины в возрасте 64 и 73 лет, — прокомментировали в оперштабе.

За минувший день врачи выявили 72 новых заболевших COVID-19, среди них оказались два ребенка. Всего с начала вспышки заболевания заразились 2495 детей и 41326 взрослых.

В больницах Новосибирской области находятся 1175 пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус, в том числе 8 детей. 45 человек находятся в отделениях реанимации, семеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Есть и хорошие новости: общее число вылечившихся выросло до 37857 человек. В минувшие сутки 11 пациентов выписали из больниц.

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