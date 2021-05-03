«Фургон не пропустил»: байкер устроил драку из-за парковки в Новосибирске

Полиция оперативно прибыла на место конфликта. Фото: Михаил ДОКУКИН

Двое новосибирцев пострадали из-за драки не парковки во дворе дома на Горском жилмассиве. Потасовка произошла около 11.30:

— Двое рабочих из сервиса проката инструмента отъезжали от подъезда. В этот момент по двору ехал мотоциклист на черном спортивном байке. Фургон перегородил мотоциклисту дорогу и тот устроил скандал, — рассказал КП-Новосибирск блогер Михаил Докукин.

После словесной перепалки с одним из рабочих байкер достал перцовый баллончик и брызнул мужчине в лицо. Потом мотоциклист подошел к фургону, продолжил ругаться с водителем и брызнул газом в кабину автомобиля. Затем сел на мотоцикл без номеров и уехал.

Рабочие вызвали полицию, местные жители помогли пострадавшим промыть глаза. Пострадавшие мужчины поехали в Ленинское отделение полиции, чтобы написать заявление на байкера.

— В отдел полиции «Ленинский» поступило два заявления по поводу конфликта. Проводится проверка, — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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