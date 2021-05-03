Погода в Новосибирске на 3 мая 2021 года: синоптики предупредили о сильном ветре

Непогода может доставить много неприятностей горожанам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 3 мая 2021 года не порадует сибиряков: хоть и будет тепло, синоптики обещают сильный ветер.

- Днем в области будет плюс 17 - плюс 22 градуса (непосредственно в Новосибирске - плюс 17 - плюс 19 градусов), ночью похолодает до плюс 3 - плюс 8 градусов (в Новосибирске - плюс 5 - плюс 7 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Осадков не ожидается, возможен ветер с порывами до 19 метров в секунду ( в Новосибирске - с порывами до 14 метров в секунду).

Во вторник, 4 мая, погода немного испортится: синоптики обещают дожди. Но на улице будет по-прежнему тепло: воздух по области прогреется до плюс 20 градусов

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