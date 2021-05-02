Новосибирец нашел чужую банковскую карту и потратил 30 тысяч рублей: теперь ему грозит срок

Полиция быстро нашла жулика.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Эта история началась еще 21 апреля: именно тогда в отдел полиции № 9 «Первомайский» обратился новосибирец и рассказал о том, что с его потерянной банковской карты кто-то снял 3000 рублей.
Полицейские быстро вычислили виновного: им оказался ранее несудимый 42-летний житель Первомайского района.
- Он нашел потерянную карту, принадлежащую новосибирцу, и оплатил ей свои покупки, - продолжают в ведомстве.
Мужчине уже предъявили обвинения по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении него избрана мера пресечения: пока он находится под подпиской о невыезде. Проводится расследование.
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