Новосибирец нашел чужую банковскую карту и потратил 30 тысяч рублей: теперь ему грозит срок

Полиция быстро нашла жулика. Фото: Виктория МИНАЕВА

Эта история началась еще 21 апреля: именно тогда в отдел полиции № 9 «Первомайский» обратился новосибирец и рассказал о том, что с его потерянной банковской карты кто-то снял 3000 рублей.

Полицейские быстро вычислили виновного: им оказался ранее несудимый 42-летний житель Первомайского района.

- Он нашел потерянную карту, принадлежащую новосибирцу, и оплатил ей свои покупки, - продолжают в ведомстве.

Мужчине уже предъявили обвинения по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении него избрана мера пресечения: пока он находится под подпиской о невыезде. Проводится расследование.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.