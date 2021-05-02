«Тлеющие вещи заливали водой на улице»: в Новосибирске загорелась квартира в пятиэтажке

В пожаре никто не пострадал. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ЧП произошло в пятиэтажке на Красном проспекте, 90/1 в Новосибирске: поздно вечером там вспыхнула квартира. Об этом сообщили очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Загоревшаяся квартира находилась на четвёртом этаже. Прибывшие на место пожарные вынесли на улицу тлеющие домашние вещи и пролили их водой, чтобы исключить вероятность воспламенения, - пояснили очевидцы

К счастью, серьезных травм, по предварительной информации, никто не получил. Сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области выясняют причины произошедшего.

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