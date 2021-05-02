В Новосибирске загорелся бизнес-центр на улице Депутатской

Вечером в воскресенье, 2 мая,произошел пожар в бизнес-центре на улице Депутатской в Центральном районе. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области:

- Вызов дежурному поступил около 20.00, - пояснили в ведомстве. - Пожарные прибыли на место в течение пяти минут.

Выяснилось, что на 16 этаже в одном из офисов произошло короткое замыкание электросети системного блока компьютера, из-за этого началось задымление. К счастью, никто не пострадал и эвакуация людей не потребовалась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.