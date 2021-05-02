В Новосибирске от коронавируса умер 73-летний пенсионер

Врачи делают все возможное, что победить болезнь.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Плохие новости сообщил оперативный штаб области: за минувшие сутки от коронавируса в Новосибирске умерли три человека.
- Это мужчины в возрасте 61, 72 и 73 лет, - пояснили в ведомстве. - Всего с начала вспышки в регионе от коронавируса умер 1761 человек.
Сейчас врачи борются за жизнь 33 человек, которые находятся в реанимации: к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 6 пациентов.
С начала пандемии ковидом заразились 41254 человек, в том числе 2493 ребенка. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 76 сибиряков, в том числе у 8 детей.
В больницах региона находятся 1154 пациента с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом, в том числе 8 детей.
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