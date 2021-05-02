Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Здоровье2 мая 2021 13:37

В Новосибирске от коронавируса умер 73-летний пенсионер

За сутки врачи не смогли спасти трех пациентов, больных ковидом
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
КомментироватьОставить комментарий
Врачи делают все возможное, что победить болезнь.

Врачи делают все возможное, что победить болезнь.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Плохие новости сообщил оперативный штаб области: за минувшие сутки от коронавируса в Новосибирске умерли три человека.

- Это мужчины в возрасте 61, 72 и 73 лет, - пояснили в ведомстве. - Всего с начала вспышки в регионе от коронавируса умер 1761 человек.

Сейчас врачи борются за жизнь 33 человек, которые находятся в реанимации: к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 6 пациентов.

С начала пандемии ковидом заразились 41254 человек, в том числе 2493 ребенка. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 76 сибиряков, в том числе у 8 детей.

В больницах региона находятся 1154 пациента с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом, в том числе 8 детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Новосибирске