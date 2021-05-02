В Новосибирске беззубая кошка Кулич нашла хозяйку на Пасху

У Кулича сейчас все хорошо. Фото: «Сибкрай».

Кошка по кличке Кулич почти два года не могла найти себя хозяев: в последнее время жила у сибирячки Натальи Шульгиной, которая согласилась ее приютить перед выставкой-раздачей. Но на ту самую выставку она так и не попала: Наталья решила оставить хвостатую постоялицу себе насовсем.

- У этой кошки нет зубов из-за аутоиммунного заболевания. Изначально ее звали Акулина, Куля. Со временем ее имя преобразовалось в Кулича, – рассказала изданию «Сибкрай» Наталья Шульгина. – А потом я предложила временно подержать ее у себя, чтобы разгрузить приют и понаблюдать за Куличом, найти индивидуальные черты, которые смогли бы привлечь потенциального хозяина.

Кошка оказалась очень смышленной: не будила свою хозяйку, пока она спит, подружилась с другой кошкой Натальи. В итоге сибирячка решила, что уже с Куличом не расстанется, и написала волонтерам, что теперь это ее кошка и никому она ее не отдаст.

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