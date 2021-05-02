Успеть за пять минут: новосибирцы стали чаще активировать SIM-карты через мобильное приложение

Фото: Евгений ПРОКИНОВ

Но путешествуя по области, многие наверняка оказывались в неприятной ситуации: привычный оператор в любимом месте отдыха не обеспечивал качественную сотовую связь и высокую скорость мобильного интернета. К счастью, экстренно разыскивать ближайший салон связи, тратить время на длительные поездки больше не требуется: еще в прошлом году МегаФон предложил жителям области возможность купить SIM-карту в магазине шаговой доступности и самому подключиться к мобильной сети.

Особенно удобен такой формат отдыхающим и жителям небольших деревень, поскольку им больше не нужно ехать в салон связи в районный центр. Приобрести SIM-карту МегаФона с саморегистрацией можно в 1200 торговых точках, расположенных в 175 населенных пунктах Новосибирской области. На подключение уйдет буквально 5 минут – достаточно купить SIM-карту с саморегистрацией в ближайшем магазине и активировать ее через мобильное приложение.

Покупка SIM-карты в магазине не отличается от приобретения обычных товаров: предоставлять продавцу паспорт и подписывать бумажный договор не нужно. Оформление и активация SIM-карты происходит дистанционно, через Госуслуги или приложение МегаФона, и занимает 5-10 минут. Заказать SIM-карту с саморегистрацией можно и не выходя из дома: такая услуга доступна в интернет-магазине МегаФона и других онлайн-площадках, в том числе WildBerries, OZON, e2e4, Яндекс Маркет.

Абонент может перейти в сеть МегаФона даже с сохранением номера и выбрать любой из действующих тарифов оператора, в том числе из обновленной тарифной линейки #БезПереплат с «копилкой» неизрасходованных гигабайтов и минут, защитой от нежелательных подписок, возможностью подключить и «раздавать» безлимитный интернет, а также оставаться на связи при отрицательном балансе. Кроме того, к началу дачного сезона технические специалисты МегаФона на 30% увеличили территорию покрытие сети, так что оставаться он-лайн станет еще проще.