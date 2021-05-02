На Новосибирск надвигается ураганный ветер: в МЧС предупредили, чего ждать сибирякам

Неприятное последствие сильного ветра - поваленные деревья.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Плохие новости для тех новосибирцев, кто 3 мая собирался на природу: на столицу Сибири надвигается непогода.
- 3 мая по Новосибирской области ожидаются порывы ветра до 19 метров в секунду, - сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
При этом, как обещают новосибирские метеорологи, будет тепло:
- Днем воздух прогреется до плюс 17 - плюс 19 градусов, - поснили в новосибирском гидрометцентре.
Спасатели напоминают: в случае ЧП необходимо обращаться на единый телефон экстренных оперативных служб - 112.
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