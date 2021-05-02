На Новосибирск надвигается ураганный ветер: в МЧС предупредили, чего ждать сибирякам

Неприятное последствие сильного ветра - поваленные деревья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Плохие новости для тех новосибирцев, кто 3 мая собирался на природу: на столицу Сибири надвигается непогода.

- 3 мая по Новосибирской области ожидаются порывы ветра до 19 метров в секунду, - сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

При этом, как обещают новосибирские метеорологи, будет тепло:

- Днем воздух прогреется до плюс 17 - плюс 19 градусов, - поснили в новосибирском гидрометцентре.

Спасатели напоминают: в случае ЧП необходимо обращаться на единый телефон экстренных оперативных служб - 112.

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