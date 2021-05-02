В Новосибирске полицейские оцепили иномарку: рассказываем, что случилось

К счастью, в машине не было взрывчатки. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В воскресенье, 2 мая, в группе новосибирской службе эвакуации «АСТ-54» очевидцы выложили видео, как полицейские оцепили иномарку в Первомайском районе. Сибиряки в своем посте объяснили, что случилось.

- На улице Одоевского у поворота на Матвеевку рядом с седаном Honda Civic работали кинологи и группа размиринования, - сообщили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

К счастью, никакой взрывчатки в машине не оказалось:

- Проверка авто установила, что в салоне авто лежал муляж в виде будильника с имитацией взрывного устройства, - пояснили очевидцы на странице новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

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