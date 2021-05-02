В Новосибирске девушка устроила аварию: ее увезли в больницу с перелом

Девушка получила перелом во время ДТП. Фото: ГИБДД Новосибирска.
Ночью 2 мая на правом берегу в Новосибирске произошло ДТП, виновницей которого стала 25-летняя девушка. Подробности случившегося рассказали в ГИБДД:
- Девушка на ВАЗ-2106 ехала по улице Кирова в сторону улицы Сакко и Ванцетти. Возле дома №82 она столкнулась с «Хондой Аккорд», которая ехала по встречной полосе, - пояснили в ГИБДД Новосибирска
Удар во время аварии был очень сильным - из-за него пострадала виновница аварии.
- У сибиряки - закрытый перелом нижней челюсти со смещением, ее госпитализировали в больницу, - продолжают в ГИБДД Новосибирска.
Как сообщают в ведомстве, у девушки не было прав. Ей грозит штраф в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
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