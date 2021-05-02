Под Новосибирском Lexus протаранил иномарку: пострадали два человека

Машина от удара смялась словно лист бумаги. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В ночь на 2 мая серьезная авария произошла на трассе между Бердском и Искитимом: там столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили очевидцы на странице новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

- Водитель кроссовера Lexus RX 300 выехал на встречную полосу, где столкнулся с седаном Toyota Carina, - пишут сибиряки, которые стали очевидцами аварии.

Увы, удар был такой силы, что без пострадавших не обошлось: двух человек, находившихся в Toyota Carina, доставили в больницу. А вот водитель Lexus не пострадал: как рассказывают очевидцы, от него исходил запах алкоголя.

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