В Новосибирске столкнулись такси и иномарка: пострадал мужчина

Авария произошла в Дзержинском районе. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Сегодня 1 мая произошло ДТП в Дзержинском районе. Недалеко от Березовой рощи столкнулись иномарка и машина такси. Информация об этом появилась в социальных сетях.

— Таксист на высокой скорости двигался по Кошурникова со стороны Селезнева на зеленый сигнал светофора и не дал оппоненту завершить маневр, — сообщает подписчик группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, что у брендированной машины такси разбита передняя часть ,а у иномарки оторвано переднее колесо и большая вмятина на двери.

По предварительной информации пассажир иномарки получил сотрясение головного мозга. Сейчас все обстоятельства произошедшего уточняются.

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